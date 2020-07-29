В Липецке на двух перекрестках отключились светофоры

29 Июль 2020 2020-07-29T18:08:23+03:00

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными и осторожными

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В Липецке отключились светофоры сразу на двух оживленных перекрестках. Коммунальное ЧП случилось на пересечении улиц Фрунзе, Советская и Театральной площади, а также не перекрестке Фрунзе – Первомайская.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, светофоры оказались обесточены из-за аварии на электросетях. На место сразу выехали энергетики, которые начали ремонтные работы по восстановлению.

Наиболее сложная и оживленная дорожная развязка у Театральной площади, где стоят светофоры с дополнительными секциями для поворота. Из-за временных трудностей водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными на том участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU