В Липецке на двух перекрестках отключились светофоры
В Липецке отключились светофоры сразу на двух оживленных перекрестках. Коммунальное ЧП случилось на пересечении улиц Фрунзе, Советская и Театральной площади, а также не перекрестке Фрунзе – Первомайская.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, светофоры оказались обесточены из-за аварии на электросетях. На место сразу выехали энергетики, которые начали ремонтные работы по восстановлению.
Наиболее сложная и оживленная дорожная развязка у Театральной площади, где стоят светофоры с дополнительными секциями для поворота. Из-за временных трудностей водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными на том участке дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU