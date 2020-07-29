Под Липецком лишили прав женщину, которая опрокинула «КамАЗ»

29 Июль 2020 2020-07-29T18:57:45+03:00

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В Липецкой области нашли и наказали женщину, которая спровоцировала крупную аварию с грузовиком. Все случилось 7 июля на трассе «Орел-Тамбов», где перевернулся «КамАЗ». Как выяснилось в ходе расследования, грузовику подрезала дама за рулем «ВАЗа», которая вырулила перед многотонной машиной на повороте. Уходя от удара, водитель «КамАЗа» резко повернул руль вправо и машина перевернулась. А виновница ДТП просто поехала дальше.

Наглую даму вычислили и отыскали автоинспекторы. В суде женщина сказала, что услышала громкий звук, остановилась, проверила свою машину, убедилась, что вмятин нет и уехала. Водитель в перевернувшемся грузовике тоже заметил, как лихая тетя остановилась в 60 метрах от него, вышла из машины, осмотрелась и невозмутимо продолжила путь.

Суд сослался на пункт 2.5 ПДД, где указано, что причастный к ДТП водитель обязан остановиться, включить аварийки, выставить знак и никуда не уезжать. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, суд пришел к выводу, что женщину можно исправить только лишив ее прав на год.

ИСТОЧНИК KP.RU