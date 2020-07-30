2020-07-30T08:59:04+03:00
Общество

Этой ночью в Липецке перекроют часть улицы Водопьянова

На участке демонтируют светофорные опоры
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ограничат движение на улице ВодопьяноваВ Липецке ограничат движение на улице ВодопьяноваФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке перекроют часть улицы Водопьянова. Это произойдет в ночь с 30 на 31 июля с 1.00 до 5.00. Движение перекроют в районе перекрестка улиц Водопьянова, Меркулова и Папина. По информации пресс-службы городской администрации, сначала перекроют полосы в сторону Кольцевой площади. Затем - к остановке "Дом художника".

В это время специалисты будут демонтировать светофорные металлические опоры. На участке заработает спецтехника - автовышки, кран-манипулятор и машины перекрытия. Напомним, что в том районе уже установили новые светофоры. Так, световой столб вызывного типа установлен у Кольцевой, а также рядом с улицей Петра Смородина.

Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU

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