2020-07-30T09:24:21+03:00
Происшествия

Под Липецком в реке Сосна чуть не утонул мужчина

Спасатели доставили несчастного на берег
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком чуть не утонул 51-летний мужчинаПод Липецком чуть не утонул 51-летний мужчинаФото: УГПСС Липецкой области
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В минувшую среду, 29 июля, в Липецкой области вновь случилось происшествие на воде. В Ельце на берегу реки Сосна отдыхал 51-летний мужчина. Было жарко и он решил искупаться. Правда, выбрал неподходящее место - вне оборудованной зоны отдыха.

Отдыхающий заплыл далеко от берега. Вернуться назад ему не хватило сил, и он начал тонуть. Мужчине повезло, что рядом оказались дежурные спасатели. Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, они доставили несчастного на берег. Медицинская сестра оказала ему необходимую помощь. После спасатели напомнили мужчине о правилах безопасного купания.

Липчан просят не купаться в необорудованных местах. Не лезть в водоем с незнакомым дном и в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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