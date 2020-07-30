2020-07-30T09:37:27+03:00
Общество

МЧС вновь предупреждает липчан о грозе и сильных порывах ветра

В Липецке и области ожидаются сильные дожди
Юлия КЛЮЕВА
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Ранним утром спасатели предупредили липчан о непогоде. В ближайшие часы и с сохранением в течение дня в Липецке и области ожидаются гроза, местами ливни. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, при грозе порывы северного ветра могут достигнуть 18 м/с.

В этот четверг, 30 июля, жара в областном центре спадет. Столбик термометра максимум поднимется до +25 градусов. К вечеру температура составит около 20 градусов тепла. Атмосферное давление без существенных изменений - 749 мм рт.ст.

В пятницу сохранится прохладная погода. Ночью около 17 градусов выше ноля. Днем до +25 градусов. Днем небольшой дождь. Ветер западный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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