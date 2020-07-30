2020-07-30T10:03:07+03:00
Происшествия

ДТП на Гагарина в Липецке: ночью лоб в лоб столкнулись ВАЗы

ДТП попало в объектив камер [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 29 июля, в Липецке произошла страшная авария. На улице Гагарина столкнулись две отечественные машины. Кульминационный момент ДТП попал в объектив камер видеонаблюдения.

ВАЗ-2107 ехал по своей полосе. Вдруг на встречку выехал ВАЗ-2108, причем на большой скорости. Удар получился лоб в лоб. Автомобили моментально превратились в груду металла.

Остальные участники движения начали останавливаться и подходить к машинам. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Их состояние уточняется, как и причины аварии. Почему "восьмерка" оказалась на встречной полосе, выясняют автоинспекторы.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Сотрудники ГИБДД просят липчан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В Липецке на улице Гагарина лоб в лоб столкнулись ВАЗы.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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