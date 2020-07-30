2020-07-30T10:06:54+03:00
Общество

Эксперт Сбербанка: количество киберпреступлений в нашей стране в первом полугодии 2020 года выросло на 85%

Ситуацию с мошенничеством и кражами в сети во многом усугубила пандемия
Олег ИВАНОВ
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Сегодня в мире уже насчитывают около 1,5 миллиона киберпреступников, но к 2021 году их количество может вырасти до 2 миллионов. Это глобальная проблема. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, из-за атак в сети российская экономика в этом году недосчитается 3,5 триллионов рублей, а в 2021-ом потери и вовсе могут вырасти до 7 триллионов рублей.

- По данным МВД РФ, количество киберпреступлений в нашей стране в первом полугодии 2020 года уже выросло на 85% в сравнении с тем же периодом 2019-го. Ситуацию усугубила пандемия. К тому же порог вхождения в «отрасль» становится все ниже, многие из новых преступников могут быть без технического и IT-бэкграунда, - подчеркнул Станислав Кузнецов.

По прогнозу эксперта, к 2021 году киберпреступников в России станет на 30% больше. Ранее Сбербанк организовал круглый стол по борьбе с киберпреступностью в финансовом секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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