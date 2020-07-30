Горожане решат, нужен Липецку скейт-парк или место для дрифтинга
В 2021 году на озеленение Липецка выделят средства из федерального бюджета. В департаменте градостроительства и архитектуры решают, где посадить деревья. Липчане тоже могут предложить свои варианты.
В 2021 и 2022 годах также поступят деньги на создание комфортной городской среды. Напомним, в рамках проекта в областном центре благоустроили Быханов сад, Липецкое городище, площадку и Комсомольского пруда и театра драмы. Продолжаются работы в Нижнем парке. В этом году преображается Центральный пляж. В планах - Набережная и зеленый остров.
Как сообщили в пресс-службе департамента, нужны идеи и мнение липчан - какие пространства включить в программу. Это могут быть аллеи, скверы, парки, спортивные площадки. Как вариант - место для дрифтинга или скейт-парк.
Предложения писать в инстаграм департамента @depgrad48 под публикациями данной тематики.
ИСТОЧНИК KP.RU