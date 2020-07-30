2020-07-30T14:53:02+03:00
Общество

В День ВДВ в Липецке запретят продавать алкоголь

В городе пройдут митинг и шествие
Юлия КЛЮЕВА
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В воскресенье, 2 августа, в Липецке ограничат продажу алкоголя. Причина тому - празднование дня ВДВ. В этот день в областном центре пройдут массовые мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 11.00 у памятника Василию Маргелову на Сырском Руднике начнется митинг. Он продлится около часа. Пришедшие возложат цветы к монументу.

В 13.00 стартует шествие. Липчане пройдут от площади Героев по Петровскому проезду до Комсомольского пруда.

Напомним, согласно закону продажа алкоголя запрещена в местах массового скопления людей при проведении мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Вновь купить спиртное можно будет спустя 2 часа после окончания мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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