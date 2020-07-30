2020-07-30T15:29:59+03:00
Происшествия

Под Липецком пенсионер избил камнем спящего в своем доме соседа

Сосед не смог объяснить причины своего поведения
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области будут судить пенсионера из села Ярлуково Грязинского района. По версии следствия, 67-летний мужчина без разрешения проник в дом 71-летнего соседа, пока тот спал. Сосед взял камень, подошел к спящему мужчине и три раза ударил по голове. В этот момент проснулась жена хозяина дома и попросила дочь вызвать скорую. Пенсионера увезли в больницу, вред здоровью оценили, как легкий.

Неадекватному соседу вменили две 139 и 115 статьи УК – незаконное проникновение и легкий вред здоровью. Мужчина так и не смог объяснить свое поведение, сославшись на то, что был пьян. Но это обстоятельство станет для суда отягчающим. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело уже направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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