Под Липецком пенсионер избил камнем спящего в своем доме соседа

30 Июль 2020 2020-07-30T15:29:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области будут судить пенсионера из села Ярлуково Грязинского района. По версии следствия, 67-летний мужчина без разрешения проник в дом 71-летнего соседа, пока тот спал. Сосед взял камень, подошел к спящему мужчине и три раза ударил по голове. В этот момент проснулась жена хозяина дома и попросила дочь вызвать скорую. Пенсионера увезли в больницу, вред здоровью оценили, как легкий.

Неадекватному соседу вменили две 139 и 115 статьи УК – незаконное проникновение и легкий вред здоровью. Мужчина так и не смог объяснить свое поведение, сославшись на то, что был пьян. Но это обстоятельство станет для суда отягчающим. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело уже направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU