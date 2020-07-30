2020-07-30T16:50:29+03:00
Происшествия

Под Липецком на поле загорелся комбайн для уборки урожая

Огонь мог распространиться по траве [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар в селе ДобринкаПожар в селе ДобринкаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Очередной пожар на территории сельскохозяйственных полей случился минувшим вечером, 29 июля, в Добринском районе Липецкой области. Там в поле в поселке Добриннка загорелся комбайн для уборки урожая.

Комбайн загорелся в Добринке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Комбайн загорелся в ДобринкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС в 16.08 вечера. Огонь в любой момент мог перекинуться на сухую траву. Благо на место вовремя прибыли пожарные и добровольцы. Они потушили горящий комбайн и не дали распространиться огню по полю. Технику удалось спасти.

Огонь воврамя остановили Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Огонь воврамя остановилиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

МЧС напоминает о пожароопасном сезоне в Липецкой области и просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры и не жечь мусор. В случае обнаружения пожара, сразу звонить по номеру 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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