2020-07-30T17:29:07+03:00
Общество

Проверка ГИБДД показала, что в Липецке не пропускают машины экстренных служб

За два дня на дорогах поймали 11 нарушителей, включая водителя автобуса
Лия МУРАДЬЯН
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За два дня скорую не пропустили 11 водителейЗа два дня скорую не пропустили 11 водителейФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В течение последних двух дней, 28 и 29 июля, липецкие автоинспекторы следили, как автомобилисты пропускают машины экстренных служб. Для этого сотрудники ГИБДД следовали за машиной «Скорой помощи», которая с сиреной и проблесковыми маячками мчалась на реальный вызов. В рейде принимали участие медики «Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф».

Экипажи ДПС следили, как ведут себя водители при виде спецтранспорта и записывали происходящее на видео. Всех, кто не уступал дорогу машине «скорой», останавливали и составляли протокол. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в большинстве случаев автомобилисты понимали, что скорая спешит у нуждающимся в помощи людям, сразу перестраивались и пропускали машину.

Но нашлись и те, кому было все равно. Например, на улице Папина водитель автобуса решил, что его график важнее и не перестроился. Всего за два дня поймали 11 таких нарушителей.

– Такие нарушители не думают, что, возможно, именно они в это время мешают спасти чью-то жизни, – прокомментировали в региональном ГИБДД. – А ведь в какой-то момент экстренная медицинская помощь может понадобиться им самим или их близким.

Кстати подобное нарушение карается административным штрафом от 3 до 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от трех месяцев до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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