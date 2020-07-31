2020-07-31T10:01:12+03:00
Общество

Мэрия Липецка продолжает битву с самовольными парковками

За месяц поймали 13 организаторов нелегальных парковок
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжают борьбу с парковками, где владельцы незаконно огораживают территорию и выставляют шлагбаум. На рейды ходят сотрудники городского управления административно-технического контроля.

Проверка показала, что нередко платные парковки организовывают с нарушением, а порой и вовсе занимают землю незаконно. Например незаконной оказалась работавшая много лет стоянка у дома 45/1 по проспекту 60-летия СССР. Там давно истек срок аренды. В итоге убрали шлагбаум с ограждением и вывезли будку охраны.

В районе домов 11/1 и 13/1 на Кривенкова в «лучших» традициях 90-х землю вообще заняли самовольно. Организатора оштрафовали на 300 000 рублей. Еще одну такую же стоянку нашли дальше по той же улице у дома 29/1.

– За месяц мы выдали предписания 13-ти организаторам парковок, – рассказали у городском управлении техконроля. – Проверки будут продолжаться. Если собственники участков не исправят нарушения, составим на них протоколы и направим в суд.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, цель – не ликвидировать парковоки во дворах, а оставить законные и там, где они нужны. Для этого парковки должны быть не только оформлены, как положено, но и соответствовать городскому дизайн-коду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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