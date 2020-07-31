Липецкие полицейские проверяют чердаки, по которым лазают на крыши подростки

31 Июль 2020 2020-07-31T10:49:58+03:00

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В Липецке сотрудники полиции проверяют чердаки, через которые подростки пробираются на крыши высоток в поисках красивых видов для сэлфи. Накануне рейды прошли в 28 и 29 микрорайонах города, с проверкой по чердакам лазали участковый и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского отдела полиции № 7.

В Липецке полиция проверяет чердаки многоэтажек.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

В полиции отметили, что случаи падения детей с высоты стали нередким явлением. Только в этом году в Липецке упали 5 детей и подростков. Видео с играющими на крышах детьми часто появляются в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полицейские обошли несколько многоэтажных домов, в двух из них чердачные помещения были открыты. По закону такие помещения должны быть заперты, отвечает за это управляющая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU