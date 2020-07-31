2020-07-31T14:36:19+03:00
Происшествия

В Липецке девушка на иномарке сбила подростка на велосипеде – ДТП с велосипедистами регистрируют каждый день

В этом году в Липецке травмируются вдвое больше велосипедистов, чем в прошлом
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ДТП пострадал 16-летний подростокВ ДТП пострадал 16-летний подростокФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

В последние дни в Липецке ежедневно регистрируют ДТП с велосипедистами, нередко в них травмируются подростки. Одно из таких произошло минувшим вечером, 30 июля в 19.52, на Студеновской улице. Там 23-летняя девушка за рулем «Киа Рио» сбила 16-летнего подростка на велосипеде. Велосипедиста увезли в больницу, но после отпустили. По данным ГИБДД, авария произошла вне зоны пешеходного перехода, кто стал виновником – выяснять в процессе расследования.

Автоинспекторы напоминают водителям, что в летний сезон на дорогах много велосипедистов и водителям стоит это учитывать. Также ГИБДД просит родителей, объяснять детям правила поведения на дороге на велосипеде и не позволять кататься одним, если дети этих ПДД не знают.

Ухудшение статистики по сбитым велосипедистам заметили и спасатели. По данным ГО и ЧС в этом месяце в Липецке сбили 8 велосипедистов – это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Пострадали 9 человек, 6 из них – дети и подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке отменили праздничные мероприятия по случаю Дня ВДВ
Под Липецком столкнулись две иномарки из Питера и Владимира: 4 человека пострадали, трое – погибли
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 31 июля 2020 года: за сутки выписали 15 человек
В Липецке девушка на иномарке сбила подростка на велосипеде – ДТП с велосипедистами регистрируют каждый день
Липецкие полицейские проверяют чердаки, по которым лазают на крыши подростки
Мэрия Липецка продолжает битву с самовольными парковками
В Липецкой области окончательно отменили пропуска по коронавирусу, но продлили запрет на массовые мероприятия
Проверка ГИБДД показала, что в Липецке не пропускают машины экстренных служб
Под Липецком на поле загорелся комбайн для уборки урожая
Под Липецком пенсионер избил камнем спящего в своем доме соседа
В День ВДВ в Липецке запретят продавать алкоголь
Горожане решат, нужен Липецку скейт-парк или место для дрифтинга
В пятницу в Липецке перекроют въезд на Набережную
Эксперт Сбербанка: количество киберпреступлений в нашей стране в первом полугодии 2020 года выросло на 85%
ДТП на Гагарина в Липецке: ночью лоб в лоб столкнулись ВАЗы
МЧС вновь предупреждает липчан о грозе и сильных порывах ветра
Под Липецком в реке Сосна чуть не утонул мужчина
Этой ночью в Липецке перекроют часть улицы Водопьянова