В Липецке девушка на иномарке сбила подростка на велосипеде – ДТП с велосипедистами регистрируют каждый день

31 Июль 2020 2020-07-31T14:36:19+03:00

В этом году в Липецке травмируются вдвое больше велосипедистов, чем в прошлом

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В последние дни в Липецке ежедневно регистрируют ДТП с велосипедистами, нередко в них травмируются подростки. Одно из таких произошло минувшим вечером, 30 июля в 19.52, на Студеновской улице. Там 23-летняя девушка за рулем «Киа Рио» сбила 16-летнего подростка на велосипеде. Велосипедиста увезли в больницу, но после отпустили. По данным ГИБДД, авария произошла вне зоны пешеходного перехода, кто стал виновником – выяснять в процессе расследования.

Автоинспекторы напоминают водителям, что в летний сезон на дорогах много велосипедистов и водителям стоит это учитывать. Также ГИБДД просит родителей, объяснять детям правила поведения на дороге на велосипеде и не позволять кататься одним, если дети этих ПДД не знают.

Ухудшение статистики по сбитым велосипедистам заметили и спасатели. По данным ГО и ЧС в этом месяце в Липецке сбили 8 велосипедистов – это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Пострадали 9 человек, 6 из них – дети и подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU