Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 31 июля 2020 года: за сутки выписали 15 человек

31 Июль 2020 2020-07-31T16:55:17+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на 31 июля 2020 года число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области составило 3647. за текущие сутки врачи благополучно выписали 15 человек, переболевших COVID-19. Отметим, что зараженных за то же время зарегистрировали 14. Половина из новых зараженных – жители Липецка, 3 человека заразились в Грязинском районе, еще по одному в Ельце, Добровском, Липецком и Тербунском районах.

Всего с начала эпидемии в Липецкой области официально зарегистрировали 4550 случаев коронавирусной инфекции. 21 человек умер. По состоянию на 15.00 на лечении остаются 882 жителя области. 222 из них лежат с диагнозом в инфекционных госпиталях, 660 пациентов лечатся дома. Еще 137 человек остаются в больницах с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU