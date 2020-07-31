2020-07-31T18:35:11+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись две иномарки из Питера и Владимира: 4 человека пострадали, трое – погибли

Жуткая авария произошла на трассе М-4 «Дон», среди погибших несовершеннолетний [видео, фото]
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП на трассе М-4 погибли 3 человекаВ ДТП на трассе М-4 погибли 3 человекаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Серьезная авария произошла в 31 июля в 16.00 на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Там на 439 километре трассы в сторону Москвы столкнулись автомобиль «Форд Куга» из Санкт-Петербурга и «Митсубиси Аутлендер» с номерами Московской области.

ДТП под Липецком с иномарками из Питера и Владимира.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, известно о четырех пострадавших и трех погибших, среди погибших – несовершеннолетний.

– Предварительная причина – наезд на стоящий автомобиль, – пояснила начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – На месте работают все экстренные службы и оперативно-следственная группа. Сотрудники ГИБДД обеспечивают движение. Точные причины и обстоятельства выясняются.

Среди погибших есть несовершеннолетний Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Среди погибших есть несовершеннолетнийФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Известно, что погиб водитель «Аутлендера» и два человека в автомобиле «Форд». На месте также работают пожарные и спасатели. В пресс-службе ГУ МЧС по области уточнили, что помощь пострадавшим оказывают сотрудники спасательного поста №41 и оперативная группа Хлевенского пожарно-спасательного гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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