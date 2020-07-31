В Липецке отменили праздничные мероприятия по случаю Дня ВДВ

31 Июль 2020 2020-07-31T18:08:07+03:00

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В Липецке не будет официальных праздничных и памятных действий по случаю празднования Дня Воздушно-десантных войск в воскресенье 2 августа. Изначально власти одобрили ряд мероприятий. В частности планировалось, что утром состоится митинг у памятника на улице Маргелова, а после полудня пройдет шествие от площади Героев по Петровскому спуску, которое должно было завершиться в 14.00 у Комсомольского пруда.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, все согласованные ранее мероприятия 2 августа в Липецке решили отменить. Ничего из перечисленного проводиться не будет. Также отменили принятый ранее запрет на продажу алкоголя, который должен был действовать по областному закону в связи с митингом и шествием в местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU