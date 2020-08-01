Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 1 августа 2020 года составило 22 человека
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 1 августа 2020 года увеличилось. Умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Не удалось спасти 79-летнюю женщину. Умершая проживала в Долгоруковском районе. Это 22 смерть человека с COVID-19 в регионе.
Липчанка лежала в больнице. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, которую вызвал вирус.
- Медицинская помощь пациентке оказывалась в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, - рассказали в пресс-службе областной администрации.
У пожилой женщины была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы. Легочно-сердечная недостаточность прогрессировала. На ее фоне медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть.
Напомним, за время пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 4565 жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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