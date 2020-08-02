13 новых случаев коронавируса выявили в Липецкой области 2 августа

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:37:12+03:00

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По данным на 2 августа, в Липецкой области выявили 13 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировали 4578 зараженных Covid-19. Накануне окончили лечение ещё 14 человек. Таким образом выздоровела уже 3661 липчан. Умерли 22 пациента с подтвержденным коронавирусом. Так, накануне умерла 79-летняя женщина из Долгоруковского района. Пенсионерка получала стационарное лечение от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Лечение осложнялось наличием у больной тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU