В Липецкой области почти 900 человек продолжают лечение от коронавируса
За минувшие сутки в регионе подтвердили 13 случаев Covid-19. Распределение зараженных по муниципалитетам выглядит следующим образом: Липецк - четыре, Грязинский район - три, Данковский, Добринский, Долгоруковский, Лев-Толстовский район, Хлевенский, Чаплыгинский районы - по одному.
Всего в Липецкой области выявили 4578 инфицированных. 3665 человек выздоровели, еще четверо в регионе завершили лечение. 22 пациента умерли. 891 остаются на лечении.
По состоянию на 2 августа, в больницах находятся: 241 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 144 липчанина с подозрением на вирус, получают лечение на дому 650 человек с легкой формой Covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU