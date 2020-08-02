2020-08-02T22:40:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецкой области почти 900 человек продолжают лечение от коронавируса

Больше трех с половиной пациентов уже справились с болезнью
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в регионе подтвердили 13 случаев Covid-19. Распределение зараженных по муниципалитетам выглядит следующим образом: Липецк - четыре, Грязинский район - три, Данковский, Добринский, Долгоруковский, Лев-Толстовский район, Хлевенский, Чаплыгинский районы - по одному.

Всего в Липецкой области выявили 4578 инфицированных. 3665 человек выздоровели, еще четверо в регионе завершили лечение. 22 пациента умерли. 891 остаются на лечении.

По состоянию на 2 августа, в больницах находятся: 241 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 144 липчанина с подозрением на вирус, получают лечение на дому 650 человек с легкой формой Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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