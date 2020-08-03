Парень с девушкой в Липецке бесплатно пронесли продукты через кассу самообслуживания

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:13:37+03:00

За сутки в обалсти раскрыли 4 кражи из магазинов

Изменить размер текста: A A

Сразу 4 кради из магазинов раскрыли в Липецке за минувшие сутки, 2 августа. Одна из них произошла 25 июля в сетевом магазине по Рудному переулку, откуда незаметно вынесли алкоголь на сумму 3459 рублей. Подозреваемого вычислил участковый отдела полиции №2. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказались безработный 27-летний липчанин.

А в гипермаркете на улице Катукова через кассу самообслуживания бесплатно пронесли продукты на сумму 3430 рублей. Кража произошла еще 9 июля. Ушлых «покупателей» все же вычислили, ими оказались 28-летний мужчина и 26-летняя барышня – оба живут в Липецке.

Кроме этого 16 июня из сетевого магазина на проспекте Мира украли 7.5 кг сыра. Увесистый кусок пронес мимо кассы безработный и уже судимый 23-летний парень.

Еще одну кражу, которая произошла 10 марта, раскрыли в Данкове. Там 39-летняя жительница Липецка украла из магазина алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU