В лобовом ДТП с «Приорой» и «Ниссаном» в Липецке пострадали два водителя

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:39:16+03:00

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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 2 августа, на спуске между улицами Механизаторов и 50 лет НЛМК. Там лоб в лоб столкнулись «Приора» и «Ниссан». По словам очевидцев, отечественная легковушка спускалась по мокрой от дождя дороге вниз, в торону 50 лет НЛМК.

ДТП на улице Механизаторов.vk.com/myregion48

В какой-то момент водитель «Приоры» не справился с управлением на серпантине и машину вынесло на встречную полосу, где в этот момент понимался в сторону Механизаторов «Ниссан».

От лобового удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. На месте работала «скорая» и сотрудники ГИБДД. Как сообщают свидетели аварии, в ДТП пострадали оба водителя. Как все произошло на самом деле и кто виноват, разбирались автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU