Липчанин поймал на удочку в пруду большую черепаху вместо карася

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:30:13+03:00

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В Липецке рыбак случайно поймал в небольшом пруду редкую черепаху. Мужчина ловил на удочку карасей в водоеме в районе Елейкого микрорайона, как вдруг внезапно на приманку клюнуло увесистое пресмыкающееся.

Поймал на удочку большую черепаху .vk.com/myregion48

Мужчина достал черепаху удочкой из воды, рептилия размером больше ладони зацепилась за крючок. Заядлый рыбак не упустил возможность снять столь редкий улов на видео, которое выложил в сеть. Сразу после вылова, черепашку отпустили и она поспешила скрыться в родном водоеме.

Пресмыкающееся на кадрах с темным панцирем и желтыми пятнышками по телу похоже на Европейскую болотную черепаху. Для России это пресноводное не редкость, но в некоторых государствах занесено в Красную книгу. Европейские болотные черепахи вырастают до 35 см. в панцире. В России они зимуют на дне водоемов, зарывшись в ил. Холод переносят легко, активизируются весной при температуре воды от +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU