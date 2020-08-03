В Липецке пропал пенсионер с зеленой сумкой и тростью

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:10:32+03:00

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В Липецке ищут пенсионера. 78-летний Бородин Иван Васильевич пропал на прошлой неделе, 31 июля. Мужчина вышел из дома около 9 часов утра в районе улицы Агрономической областного центра. В ЛООО "Поиск пропавших детей" сообщили, липчанин может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 80 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волос седой.

Был одет: светлые брюки, темный пиджак, коричневые туфли, белая шляпа.

С собой: зеленая сумка, самодельная трость.

Просьба ко всем, кто видел Ивана Бородина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU