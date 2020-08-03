2020-08-03T15:04:25+03:00
Общество

В 2021 году у Липецка появится цифровой двойник

Платформа будет полезна, как городским службам, так и самим липчанам
Юлия КЛЮЕВА
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В департаменте градостроительства и архитектуры хотят создать цифровой двойник Липецка. К работам специалисты планируют приступить в 2021 году.

С помощью платформы городские службы смогут анализировать обстановку в городе. А органы власти повысить эффективность управления. Цифровой двойник станет единой базой для инфраструктуры, систем видеонаблюдения, мониторинга и отраслевых информационных систем. Липчанам откроют доступ только к части системы, где опубликуют информацию о городе, в том числе картографическую. Горожане смогут участвовать в обсуждениях, выражать свои пожелания по обустройству территорий. А также сообщать о недостатках на конкретных участках.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента, в основу платформы лягут данные, которые использует департамент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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