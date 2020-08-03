2020-08-03T15:59:10+03:00
Общество

В Липецке за срыв сроков ремонта на пляже оштрафуют подрядчика

Чиновники пообещали следить за ходом работ
Юлия КЛЮЕВА
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Подрядчик срывает сроки работ на Центральном пляже ЛипецкаПодрядчик срывает сроки работ на Центральном пляже ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Работы в районе Центрального пляжа Липецка идут с опозданием. Об этом в этот понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе мэрии. По контракту, до конца июля подрядчик должен был обустроить пешеходные зоны и отремонтировать асфальт у "Фрегата". Этого до сих пор не сделано. Рабочим еще предстоит заасфальтировать парковку у старого здания и тротуары. А также доделать дорожку, которая соединит пляж с будущей остановкой.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства Николая Дергунова, за каждый день просрочки начислят пени. Подрядчик также не успел доделать "грязные" работы. Пока их не завершат, на участке не смогут установить фонари, малые архитектурные формы, насыпать новый песок.

Чиновники пообещали регулярно выезжать на объект и следить за ходом работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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