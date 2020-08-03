2020-08-03T16:48:34+03:00
Общество

Липчанам запретили ходить в лес до 21 августа

А до конца лета в Липецке и области действует особый противопожарный режим
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанам запретили ходить в лес до 21 августаЛипчанам запретили ходить в лес до 21 августаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке и области продлили запрет на посещение лесов. Гулять по территориям, а также въезжать туда на автомобилях нельзя до 21 августа. На этой неделе в регион вновь вернется жара. Повышается пожароопасность лесов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на дорогах, ведущих в массивы, установили предупреждающие аншлаги. В лесах патрулируют правоохранители.

Также в области до 31 августа введет особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, бросать горящие спички и окурки, оставлять на природе предметы из стекла и другой мусор. Он может легко воспламениться и тогда пожара не избежать.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке отсняли фрагмент российского фильма: актеры уехали, зеваки разошлись
Во вторник в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду
В Липецке полицейские нашли в пакете прохожего почти полкило наркотиков
Липчанам запретили ходить в лес до 21 августа
В Липецке за срыв сроков ремонта на пляже оштрафуют подрядчика
В 2021 году у Липецка появится цифровой двойник
Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»
В Липецке пропал пенсионер с зеленой сумкой и тростью
За три дня на дорогах Липецкой области пострадали 9 детей и подростков, 1 ребенок – погиб
Число зараженных коронавирусом в Липецке за сутки снова растет
Липчанин поймал на удочку в пруду большую черепаху вместо карася
В лобовом ДТП с «Приорой» и «Ниссаном» в Липецке пострадали два водителя
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
Парень с девушкой в Липецке бесплатно пронесли продукты через кассу самообслуживания
В Липецкой области почти 900 человек продолжают лечение от коронавируса
13 новых случаев коронавируса выявили в Липецкой области 2 августа
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 1 августа 2020 года составило 22 человека