Липчанам запретили ходить в лес до 21 августа

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:48:34+03:00

А до конца лета в Липецке и области действует особый противопожарный режим

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В Липецке и области продлили запрет на посещение лесов. Гулять по территориям, а также въезжать туда на автомобилях нельзя до 21 августа. На этой неделе в регион вновь вернется жара. Повышается пожароопасность лесов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на дорогах, ведущих в массивы, установили предупреждающие аншлаги. В лесах патрулируют правоохранители.

Также в области до 31 августа введет особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, бросать горящие спички и окурки, оставлять на природе предметы из стекла и другой мусор. Он может легко воспламениться и тогда пожара не избежать.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU