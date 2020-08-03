Липчанам запретили ходить в лес до 21 августа
В Липецке и области продлили запрет на посещение лесов. Гулять по территориям, а также въезжать туда на автомобилях нельзя до 21 августа. На этой неделе в регион вновь вернется жара. Повышается пожароопасность лесов.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на дорогах, ведущих в массивы, установили предупреждающие аншлаги. В лесах патрулируют правоохранители.
Также в области до 31 августа введет особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, бросать горящие спички и окурки, оставлять на природе предметы из стекла и другой мусор. Он может легко воспламениться и тогда пожара не избежать.
В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
ИСТОЧНИК KP.RU