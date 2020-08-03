В Липецке полицейские нашли в пакете прохожего почти полкило наркотиков

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:27:41+03:00

Мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы

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На прошлой неделе, 31 июля, сотрудники уголовного розыска задержали в Липецке мужчину. 42-летнего жителя остановили в Правобережном районе города. В руке он держал пакет. Полицейские проверили его содержимое. Внутри оказалось растение, похожее на наркотик.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанина задержали и доставили в отдел полиции. Подозрительное растение отправили на экспертизу. Оказалось, что мужчина хранил у себя марихуану. Общая масса наркотика - 463 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере". Мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU