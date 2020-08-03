Во вторник в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:44:44+03:00

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Во вторник, 4 августа, в некоторых домах Липецка отключат холодную и горячую воду, а также свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Бескрайняя, 18, 20; Луговая, 2-4; 9 микрорайон, 45; Московская, 43а; Авиационная, 33, 36, 38; Аэродромная, 20; Западная, 44. И в частном секторе: Авиационная, Аэродромная, Западная, Бескрайняя, Рылеева, Товарищеская, 40 лет ВЛКСМ, Луговая, Пестеля, Арктическая, Красная.

С 10 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат в домах №23а, 29а, 31б, 37а, 41, 41а, 45, 47 по улице 40 лет Октября и в домах №32 и №36 по улице Дружбы. Специалисты проведут ремонт теплотрассы.

С 10 утра до 5 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица 40 лет Октября, 1-4, 1а, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33б, 33, 33а, 35, 37а, 37; площадь Константиновой, 1-7; улица Смыслова, 4; Свиридова, 6, 8, 8а, 10, 12, 14.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: переулок Кузнечный, 20, 22, 22а; улица Горького, 11, 13, 15, 17, 19; 8 Марта, 20/2, 20/3, 22/3, 22/4, 24/2-24/5, 26/4, 26/3. А также в частном секторе: улица Подовражная, Большие Ключи, Ворошилова, Малые Ключи, Горького, Трудовая.

С 10 утра до 5 часов вечера воды не будет по улицам Асфальтная, 33в; Фруктовая, 25, 25б и в частном секторе: Таежная, Фруктовая, Березовая, Асфальтная.

Воду подвезут к дому №19 по улице 40 лет Октября, №20/3 по улице 8 Марта и к дому №8а по Свиридова.

ИСТОЧНИК KP.RU