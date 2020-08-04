2020-08-04T09:25:40+03:00
Общество

Под Липецком больше недели ищут 13-летнюю девочку

Дарья пропала в Усманском районе
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области пропала девочкаВ Липецкой области пропала девочкаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области больше недели ищут подростка. 13-летняя Побежимова Дарья Вячеславовна пропала 26 июля в Усманском районе. В тот день около 14.00 она вышла из дома в селе Никольское в районе переулка Зайцева. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17 лет, рост 160-165 сантиметров, черные волосы, крашенные в рыжий цвет.

Была одета: светлые джинсовые шорты, зеленая футболка, белые босоножки.

Просьба ко всем, кто видел девочку или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Электронная почта: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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