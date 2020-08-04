Под Липецком подростка ударило током на стройплощадке
В Липецкой области 13-летнего подростка ударило током. Это произошло накануне, 3 августа, на стройплощадке в Лебедяни по улице Школьная. Несчастный получил ожоги.
По данным следствия, подростка ударило электрическим током от бетономешалки, которая находилась под напряжением. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывают помощь.
Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU