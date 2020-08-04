В Липецке прикрыли киоски с шаурмой, на которых пожаловались жители

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:01:52+03:00

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В Липецке на время закрыли несколько точек продажи шаурмы. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на киоски с продукцией пожаловались липчане. Горожане рассказали, что от шаурмы им становилось плохо.

Представители областного управления провели расследования в отношении индивидуального предпринимателя объектов. Специалисты также проверили цех по выработке полуфабрикатов. И везде они нашли грубые нарушения требований санитарного законодательства.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении правонарушения по ст.6.6. КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Деятельность предприятий приостановили. Киоск по улице Зои Космодемьянской - на 70 суток. Точка на площади Клименкова не будет работать 30 суток. А цех по выработке полуфабрикатов - 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU