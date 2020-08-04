Буйный липчанин разграбил два радара и напился – водителю грозит штраф, лишение прав и срок

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:20:19+03:00

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В Липецкой области поймали буйного водителя, который решил отыграться на стоящих у обочины комплексах фото-видео фиксации. Причем в двух районах области – в Липецком и Лебедянском. Сначала, в Лебедянском районе, водитель наехал на своей иномарке на радар, затем раскурочил дорогостоящее устройство, вынул оттуда аккумулятор и скрылся. Аналогичный акт он совершил под Липецком, где тоже вытащил из «треноги» батарею.

О нападении в полицию заявил оператор радара. Изъятие аккумулятора не помогло – мужчину вскоре вычислили и задержали. Причем на момент задержания он был пьян.

Как рассказала «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, задержанный – 45-летний житель Лебедянского района, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 – грабеж.

В ходе досмотра у водителя нашли две аккумуляторные батареи от испорченных устройств. Помимо уголовного дела, завели и административное по части 3 статьи 12.27 КоАП – нарушение ПДД, которое запрещает водителям употреблять алкоголь после ДТП. Это карается штрафом в 30 000 рублей с лишением прав на срок от 1.5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU