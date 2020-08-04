Не стало руководителя пресс-службы ЛГПУ Елены Егоровой

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:24:44+03:00

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В Липецке скоропостижно скончалась Елена Анатольевна Егорова – руководитель пресс-центра Липецкого государственного педуниверситета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Елена Анатольевна проработала в вузе 30 лет. Начинала с должности ассистента кафедры теории и истории педагогики, затем получила ученую степень, работала доцентом.

Последние годы Елена Егорова занимала должность редактора корпоративного печатного издания «Педагогия» и возглавляла пресс-службу вуза. Нам она запомнилась как открытый для вопросов грамотный профессионал и отзывчивый коллега. Елена Анатольевна всегда владела информацией, оперативно реагировала на запросы редакции и старалась помочь в подготовке материалов о деятельности университета. Коллектив ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Егоровой.

Слова соболезнования звучат и от коллег – сотрудников вуза.

– Ее уход – большая потеря для университета, она была хранителем его педагогических традиций. Все, кто знал Елену Анатольевну, навсегда запомнят жизнерадостную, улыбающуюся женщину, обладающую потрясающей эрудицией, душевным теплом и удивительной интеллигентностью, – вспоминают руководители и коллектив университета. – Светлая память о ней навсегда останется в сердцах ее коллег и выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU