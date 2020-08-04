2020-08-04T19:23:28+03:00
Происшествия

Турист из Липецка утонул под Калининградом

Трагедия случилась с пенсионером в Светлогорске
Лия МУРАДЬЯН
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Трагический несчастный случай произошел с 64-летним жителем Липецкой области под Калининградом. Тело мужчины нашли этим утром, 4 августа. Его обнаружили отдыхающие на пляже в курортном городе Светлогорск. Личность установили быстро. По данным местных СМИ, житель Липецка отдыхал в одном из санаториев неподалеку.

По факту обнаружения тела сейчас идет доследственная проверка. На теле видимых повреждений не обнаружили, сообщает «КП-Калининград» со ссылкой на областное управление СКР. Следов насильственной смерти пока тоже не нашли. Что именно произошло с человеком и точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Предварительно известно, что тело пробыло в воде менее суток, пенсионер погиб накануне вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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