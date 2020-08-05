Мошенники лишают липчан денег по новой схеме через сайт объявлений

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:52:07+03:00

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До Липецка дошла новая схема мошенничества через популярный сайт объявлений. Прокуратура региона предупреждает, что попадаются на нее уже не покупатели, а те кто выставляет что-либо на продажу.

Мошенник находит на «Авито» объявление о продаже например телефона за 7000 рублей, связывается с автором и говорит, что уже оплатил товар. Но чтобы деньги попали на карту, нужно заполнить анкету на том же сайте и кидает ссылку. На самом деле жертва переходит на сайт-двойник, который полностью дублирует официальный, разница только в адресной строке, где меняют 1 или 2 символа. Автор объявления заполняет «анкету», где требуется указать номер карты, затем видит уведомление «Итого к получению 7000 рублей» и на этом все.

Но на самом деле деньги не приходят на счет, а списываются. Человек связывается с «покупателем», тот уверяет, что произошел какой-то сбой и предлагает попробовать еще раз. Указанная сумма снова пропадает со счета и так пока до автора объявления не дойдет, что его обманывают.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подобным путем жительница Липецка лишилась более 30 000 рублей, дело возбудили по части 3 статьи 158 УК. Мошенников ищут, граждан просят быть внимательней при заполнении данных в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU