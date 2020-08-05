В Липецке продавщица «уволилась» из киоска, прихватив товар почти на 10 000 рублей

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:24:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке оперативно раскрыли кражу из киоска на улице Газина, где пропали 12 блоков сигарет на сумму 9667 рублей. Владелец написал заявление в полицию 3 августа. В ходе проверки сразу заметили, что вместе с товаром одновременно пропала и 20-летняя продавщица, которая перестала выходить на работу и брать трубку. Девушку оперативно нашли. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, она успела продать сигареты и потратить деньги.

Также за минувшие сутки раскрыли кражу из иномарки, которая произошла еще 28 июля. В тот день 48-летняя женщина припарковала «Фольксваген Транспортер» у дома по улице Клыкова. По невнимательности дама забыла про сигнализацию, что заметил проходивший мимо мужчина. Недобросовестный прохожий улучил момент, влез в салон и украл сумку. Внутри были телефон, кошелек с 4000 рублей, паспорт и очки для зрения.

30-летнего мужчину вычислили и задержали. Сотрудники полиции нашли у него украденную сумку, но пустую – телефон негодяй продал, деньги потратил, остальное выкинул.

Всего а сутки в Липецкой области раскрыли 4 кражи: в Лебедяни нашли велосипедного вора, в Чаплыгине – серийного домушника.

ИСТОЧНИК KP.RU