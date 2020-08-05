2020-08-05T15:11:23+03:00
Происшествия

В Липецке водитель, пытаясь помочь, дважды сбил одну и ту же бабушку

Автоинспекторы ищут подозреваемого и свидетелей странного ДТП [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция ищет водителя и свидетелейПолиция ищет водителя и свидетелейФото: Кадр видео
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В Липецке расследуют крайне необычное ДТП, которое произошло минувшим вечером, 4 августа, в районе Воронежского шоссе. Там на пешеходном переходе у дома №35 легковушка сбила 65-летнюю женщину. Водитель остановился, вышел, посадил бабушку в машину, довез до стоянки на улице Минской у дома №49 А. Мужчина высадил бабушку на парковке, но когда та попыталась его остановить, наехал на женщину еще раз, после чего скрылся.

В Липецке водитель дважды сбил одну и ту же бабушку.ГИБДД ищет водителя, машину и свидетелей аварии. Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области.

Второй наезд на пенсионерку записала камера наблюдения на парковке. Проблема в том, что машина была без номеров. По данным ГИБДД, это «Форд-Фокус» II поколения, темно-синего цвета, хетчбек. На «Форде» тонированные передние боковые стекла и тонированная полоска на лобовом. На крышке багажника есть спойлер в цвет машины. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, номера могли снять после первого наезда на пенсионерку.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, темные волосы. Был одет: темная футболка, темные брюки и темная обувь. Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев аварии и помочь найти подозреваемого.

Просьба ко всем, кто видел ДТП, знает водителя или указанный автомобиль, либо владеет любой полезной для поиска информацией, сообщить в ГИБДД по телефонам: 42-35-33, 42-35-32, 42-35-25, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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