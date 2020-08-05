Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 августа 2020 года составило 3758 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 августа 2020 года составило 3 758 человек. В эту среду медики выписали еще 50 липчан. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
За время пандемии в Липецкой области выявили 4 631 случай новой коронавирусной инфекции. За сутки в регионе заболели еще 19 жителей. Из них 7 жителей Липецка. Еще 5 человек заразились в Грязинском районе. В Липецком районе 3 новых случая. В Данковском, Усманском, Добринском и Чаплыгинском районах по 1.
Лечение продолжают 851 пациент. Большинство из них находятся дома - 618 человек. У них COVID-19 протекает в легкой форме. Остальных положили в больницу. Там за их состоянием будут следить медики. Под подозрением на вирус 140 липчан. Не смогли справиться с болезнью 22 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU