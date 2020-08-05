2020-08-05T17:19:54+03:00
Общество

Липецк закупит 32 автобуса со скидкой по новой программе

Новый транспорт должен появиться в городе до конца года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке должны появиться новые автобусыВ Липецке должны появиться новые автобусыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецк планирует закупить 32 новых автобуса. Регион вошел в подпрограмму "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Она направлена на обновление пассажирского транспорта.

Как сообщили пресс-службе городской администрации, в рамках проекта перевозчики получат федеральную поддержку - льготный лизинг на покупку автобусов. Скидка 60%. Кстати, заявки на получение поддержки подали 85 субъектов РФ. Но в итоге отобрали только 12 регионов. Среди них Липецкая область.

"Липецкпассажиртранс" планирует быть первым участником программы. И купить до конца 2020 года 32 новых автобуса большого класса. Но есть определенные условия. Купленный благодаря программе транспорт должен работать на компримированном природном газе, быть низкопольным. Таковы условия предоставления федеральной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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