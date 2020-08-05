Под Липецком чуть не утонули 18-летний парень и 38-летний мужчина

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:41:38+03:00

Оба заплыли слишком далеко от берега

Изменить размер текста: A A

В Липецкую область вернулась жаркая погода. Жители региона решили не упускать возможности понежиться на солнце и искупаться в водоемах. Только правила безопасности на воде продолжают игнорировать.

В минувший вторник, 4 августа, в реке Усманка чуть не утонул мужчина. 18-летний парень заплыл далеко от берега. Там у него свело ногу и он не смог вернуться обратно. К счастью, рядом оказались спасатели, которые пришли ему на помощь.

Аналогичная ситуация произошла в Задонске с 38-летним мужчиной. Он заплыл на глубину и выбился из сил. Спасатели заметили утопающего и вытащили его из Дона. На берегу мужчине оказали первую помощь, а также провели с ним профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU