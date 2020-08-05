В Липецке задержали подозреваемого в убийстве 81-летнего пенсионера

Возбуждено уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке нашли подозреваемых в разбое и убийстве 81-летнего пенсионера. Тело несчастного обнаружили 24 июля этого года в квартире многоэтажки по улице Советская. Руки и ноги его были связаны.

Осмотрев квартиру, следователи поняли, что убили дедушку ради денег. Нападавших было трое. Они забрали все деньги из жилища. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, специалисты провели молекулярно-генетическую и другие экспертизы по изъятым объектам. С их помощью смоделировали обстоятельства преступления. Совместно с полицейскими следователи установили, что к убийству причастны цыгане. Удалось обнаружить автомобиль, на котором передвигались предполагаемые преступники.

Задерживали подозреваемых при поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии. Одного из них доставили в отдел. 42-летний мужчина признался в содеянном и подробно рассказал о произошедшем. А также показал место, куда он с подельниками выбросил одежду после убийства. Соучастников преступления разыскивают.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.4 ст.162 УК РФ "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем".