В четверг 1 улица Липецка останется без света, 20 - без воды

В четверг, 6 августа, некоторые липчане останутся без света и холодной воды. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 9 утра до 8 часов вечера свет отключат в домах №25/1-25/3 по улице Космонавтов.

С 9 утра до часа дня краны пересохнут по адресам: улица Космонавтов, 100, 102, 104, 106 и 108.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители частного сектора: улицы Буденного, Сенная, Индустриальная, 2-ая Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Садовая, Смоленская, Сырская, а также переулок Технологический, Бытовой, Ландшафтный, Малый, Алфавитная, Шахматная.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Меркулова, 11а, 15, 19, 29, 33, 35; проспект 60 лет СССР, 8, 10, 12, 14, 16; проезд Сиреневый, 5, 7, 7а-7в, 9; Гагарина, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101/2; Терешковой, 1/2, 1/3.

Воду подвезут к дому №102 по улице Космонавтов, к детским садам - дома №8 и №14 по проспекту 60 лет СССР, к дому №29 по улице Меркулова, №95 по Гагарина и 1/2 по Терешковой.

Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.