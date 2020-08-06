Уроженец из Самары обчистил карту липчанина, пока тот лежал в больнице

Во вторник, 4 августа, в отдел полиции №7 Липецка обратился 30-летний мужчина. В заявлении он указал, что с его банковской карты похитили 10 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска по "горячим следам" установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 41-летний уроженец Самарской области.

Подозреваемый сообщил, что знал липчанина. Последний часто разрешал ночевать ему в своей квартире. Когда мужчину госпитализировали, он отдал ключи от жилища приятелю. Гость знал, где лежит карта, а также помнил ее пин-код - потерпевший часто просил его сходить за покупками. В этот раз он тоже пошел в магазины с картой, только в тайне от приятеля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Наказание по статье - до 5 лет тюрьмы.