Под Липецком на женщину свалились тюки соломы с проезжающего грузовика

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 823 нарушения правил дорожного движения. 11 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 76 человек не пристегнулись. 1 419 раз автомобилисты превысили скорость. По даным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 22 аварии, в которых никто не пострадал.

Участились количества ДТП, связанных с мотоциклистами. За сутки сразу две аварии с водителями двухколесной мототехники. В среду, 5 августа, на улице Бабушкина в Липецке"Рено Меган" врезался в мотоцикл "Мотоленд". 20-летнего водителя мотоциклиста госпитализировали.

В Новой Деревне стоклнулись "Лада Гранта" и "Мотоленд". Пострадали 15-летний водитель мотоцикла и его пассажир того же возраста. Подростков отвезли в больницу. Там им оказали помощь и отпустили.

В селе Грязное Липецкого района в кювет вылетел груз автомашины "MAN" - три тюка соломы. Видимо, 32-летний водитель не проконтролировал, как размещен и закреплен груз. Обрвался трос крепления. Падая, солома зацепила стоявшую на обочине 43-летнюю женщину. Ее с травмами госпитализировали.

Еще одно ДТП случилось на объездной трассе. Там ГАЗель врезалась во внедорожник.