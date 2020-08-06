Число зараженных коронавирусом в Липецке на 6 августа 2020 года: 15 случаев COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба на 6 августа 2020 года общее число зараженных коронавирусом в Липецке достигло 4646 человек. За текущие сутки врачи выявили новых случаев заражения COVID-19. Отметим, что днем ранее было 19 новых пациентов с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Вместе с тем за прошедшие сутки в регионе вылечили от коронавируса 50 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 3758 жителей области. 22 человека, к несчастью, умерли. С учетом новых заболевших, на данный момент в Липецкой области официально заражены коронавирусом 866 человек. Большая часть переносят вирус в легкой форме и лечатся дома. Лечение в госпиталях получают около 230 жителей области.