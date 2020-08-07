В Липецкой области за день сбили двух велосипедисток и подростка на мотоцикле

Пенсионерку на велосипеде сбили на улице Гагарина Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области за минувшие сутки, 7 августа, сбили двух велосипедисток и подростка на мотоцикле. Также зафиксировали несколько ДТП с пешеходами.

На улице Гагарина в Липецке около 19.30 вечера 22-летний водитель «Лады Хрей» сбил 60-летнюю женщину на велосипеде. Пенсионерку увезли в больницу, но после отпустили.

В тот же вечер, в 20.10, в Усмани на улице Первомайской сбили 16-летнюю велосипедистку. Причем водитель уехал, бросив подростка на дороге. Девушку увезли в больницу, помогли и отпустили. А водителя в тот же день поймали автоинспекторы. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, им оказался 60-летний мужчина на «Сузуки». За оставление месте ДТП ему грозит 15 суток ареста или лишение прав от года до полутора лет.

Чуть позже, в 22.00, в Липецке на улице Белана 59-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил на пешеходном переходе 22-летнюю девушку. Пешеход в больнице. Еще одного пешехода, 49-летнего мужчину, сбила в 23.10 на улице Яна Берзина 31-летняя женщина на «Опеле Корса».

В Лебедяни на улице Советской 27-летний водитель «Шевроле Круз» столкнулся с мотоциклом «Орион» с 14-летним школьником за рулем. В ДТП пострадал сам мотоциклист и его 16-летний пассажир. Оба в больнице, школьник был без шлема.

А в Ельце в ДТП пострадал ребенок. На улице Красноармейская 63-летний мужчина на «ВАЗ 21103» не уступил дорогу 24-летней девушке за рулем «Калины», которая ехала по главной. В ДТП пострадала 2-летняя девочка в «Калине» и 67-летняя пассажирка первой легковушки.