Липчан предупреждают о собаках с цветными бирками

На улицах Липецка можно встретить собак с цветными бирками. Как пояснили в пресс-службе мэрии, отметка означает, что животных стерилизовали или кастрировали, привили и обработали, и что пес не агрессивен.

Отловом бездомных собак занимается городское управление главного смотрителя. Животных не только обрабатывают и прививают, но и оставляют на 2-недельный карантин. В этот период специалисты следят за их поведением, реакцией на прививки. Если все хорошо, то собак отпускают обратно на волю.

За последние недели липчане около 100 раз сообщили о бездомных животных. 44 заявки отработаны. Звонки принимаются по телефону 34-01-63. А также в инстаграм департамента дорожного хозяйства и благоустройства - @depdor.lip. Не забудьте оставить свои ФИО и контакты.