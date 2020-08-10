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Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Липецкой области на 10 августа 2020 года: 16 новых случаев COVID-19 за сутки

С начала эпидемии COVID-19 заболели 4713 жителей области
Лия МурадьянЛия МурадьянЛияМурадьян
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Число зараженных коронавиурсом в Липецкой области по данным на 10 августа 2020 года составило 4713 человек. За текущие сутки в регионе зарегистрировали 16 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее было было 15 случаев за стуки.

Выздоровели за весь период 3844 человека, 22 жителя области умерли от коронавируса. С учетом новых случаев, на данный момент в Липецкой области активно заражены COVID-19 847 человек.

В инфекционных госпиталях с диагнозом «Коронавирусная инфекция» лежат около 250 пациентов, остальные переносят вирус легко, поэтому лечатся дома. Также в больницах остаются еще около 130 человек с подозрением на выделение вируса.